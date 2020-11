Sitara e Gianluca, la scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche per la coppia formata da Gianluca e Sitara arriva il tempo della decisone finale. Tra i due non corre buon sangue, cosa avranno deciso? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit) L’esperimento sociale più strano che il pubblico Italiano ha vissuto in queste settimane ha visto la … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche per la coppia formata daarriva il tempo della decisone. Tra i due non corre buon sangue, cosa avranno deciso? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit) L’esperimento sociale più strano che il pubblicono ha vissuto in queste settimane ha visto la … L'articolo proviene da YesLife.it.

giovillaa : RT @Luna__storta01: Previsione 6mesi dopo: - Andrea con la faccia di Sitara tatuata nel culo -Gianluca in analisi -Giorgia incinta di 2 gem… - lciae8 : Gianluca il migliore: dopo il matrimonio con Sitara ha abbandonato l'Italia in piena pandemia e, in segno di gratit… - Simo_dice_cose : Si sa qualcosa della coppia che non si è mai formata e che per nostra sfortuna è stata sostituita da Sitara/Gianluc… - qn_lanazione : A #MatrimonioAPrimaVista Gianluca, 30enne di #Firenze e Sitara, romana, si separano. Il capoluogo protagonista dell… - tatysaid : Gianluca felice come una Pasqua all'idea che un altro dovrà sopportare Sitara al posto suo. #MatrimonioAPrimaVista -