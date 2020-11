Più mele che impasto per una torta super cremosa! (Di martedì 17 novembre 2020) Più mele che impasto per una torta super cremosa! Volete stupire i vostri amici con un dolce strepitoso? Ecco la ricetta per cucinare una torta super cremosa alle mele, con poco impasto. torta super cremosa, ingredienti: Per preparare una torta cremosa alle mele, avrete bisogno di: 100 ml di latte 80 grammi di farina di tipo 00 50 grammi di zucchero bianco da tavola 25 grammi di burro 5 mele rosse 5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci 2 uova intere Un pizzico di sale fino da cucina Mezzo limone (vi servirà sia la sua scorza che il suo succo) Q.b. di zucchero a velo per decorare. Vi servirà un po’ di burro in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 17 novembre 2020) Piùcheper unaVolete stupire i vostri amici con un dolce strepitoso? Ecco la ricetta per cucinare unacremosa alle, con pococremosa, ingredienti: Per preparare unacremosa alle, avrete bisogno di: 100 ml di latte 80 grammi di farina di tipo 00 50 grammi di zucchero bianco da tavola 25 grammi di burro 5rosse 5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci 2 uova intere Un pizzico di sale fino da cucina Mezzo limone (vi servirà sia la sua scorza che il suo succo) Q.b. di zucchero a velo per decorare. Vi servirà un po’ di burro in ...

