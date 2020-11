LIVE Nadal-Thiem 6-7 2-3, ATP Finals 2020 in DIRETTA: secondo set senza break (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Nadal sbaglia la direzione del dritto nella discesa a rete, tirandolo addosso a Thiem, che però non riesce a organizzare in tempo il controbalzo di rovescio. 3-3 Lungo il rovescio incrociato di Thiem. 40-15 In rete la risposta di Thiem. 30-15 Prima vincente di Nadal. 15-15 Lungo il dritto di Nadal. 15-0 Prima vincente di Nadal, esterna, con Thiem che non impatta bene in risposta. 2-3 Thiem, prima vincente. 40-0 Rovescio lungo di Nadal in risposta. Momento (comprensibile) di calo del match, a LIVEllo qualitativo. 30-0 Risposta di dritto lunga di Nadal. 15-0 Nadal colpisce il nastro ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15sbaglia la direzione del dritto nella discesa a rete, tirandolo addosso a, che però non riesce a organizzare in tempo il controbalzo di rovescio. 3-3 Lungo il rovescio incrociato di. 40-15 In rete la risposta di. 30-15 Prima vincente di. 15-15 Lungo il dritto di. 15-0 Prima vincente di, esterna, conche non impatta bene in risposta. 2-3, prima vincente. 40-0 Rovescio lungo diin risposta. Momento (comprensibile) di calo del match, allo qualitativo. 30-0 Risposta di dritto lunga di. 15-0colpisce il nastro ...

