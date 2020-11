Covid, storia di Olga e Vincenzo: marito e moglie morti a distanza di un’ora (Di martedì 17 novembre 2020) Olga e Vincenzo Molino abitavano in un appartamento a Milano, Sesto San Giovanni, e se ne sono andati a distanza di un’ora, domenica 15 novembre: 83 anni lei e 82 lui. Erano marito e moglie da oltre mezzo secolo, 63 anni dal 1957. “Non uscivano, erano molto prudenti, solo il nonno andava a far la spesa e in farmacia, purtroppo si sono ammalati” racconta Katia a Il Messaggero, una nipote dei sei che vive nella bergamasca. “Avevano festeggiato i 63 anni di matrimonio il 26 settembre ed erano sempre insieme. Porterò con me il ricordo della nonna, pugliese, mentre preparava a mano le orecchiette e il nonno accanto a lei che le prendeva una ad una per aiutarla”. “È stato il nonno a manifestare i primi sintomi, continua la nipote Katia, e poi anche la nonna. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020)Molino abitavano in un appartamento a Milano, Sesto San Giovanni, e se ne sono andati adi un’ora, domenica 15 novembre: 83 anni lei e 82 lui. Eranoda oltre mezzo secolo, 63 anni dal 1957. “Non uscivano, erano molto prudenti, solo il nonno andava a far la spesa e in farmacia, purtroppo si sono ammalati” racconta Katia a Il Messaggero, una nipote dei sei che vive nella bergamasca. “Avevano festeggiato i 63 anni di matrimonio il 26 settembre ed erano sempre insieme. Porterò con me il ricordo della nonna, pugliese, mentre preparava a mano le orecchiette e il nonno accanto a lei che le prendeva una ad una per aiutarla”. “È stato il nonno a manifestare i primi sintomi, continua la nipote Katia, e poi anche la nonna. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid storia Covid, lo storico: "Sembriamo aver smarrito l'idea della storia" - DIRE.it Dire Bitonto, morti coniugi per covid a distanza di 4 ore

Il ricordo commosso del primo cittadino che dichiara: “Serve implementare l’assistenza ai malati anche da casa”.

Il ricordo commosso del primo cittadino che dichiara: "Serve implementare l'assistenza ai malati anche da casa".