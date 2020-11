“Anch’io positiva al Covid”. Samantha De Grenet ha deciso di parlarne: “Penso a chi non ce l’ha fatta” (Di martedì 17 novembre 2020) Samantha De Grenet esce allo scoperto e ammette tutto. Con un lungo post su Instagram la showgirl romana, 50 anni compiuti lo scorso 9 novembre e sempre in ottima forma, ha voluto condividere con i suoi follower, più di 422mila, alcune informazioni sul suo stato di salute. “Ormai avete imparato un po’ a conoscermi – ha scritto Samantha – e sapete che non amo parlare delle mie cose fino a quando non le ho risolte ed in qualche modo superate. Cerco sempre e comunque di essere positiva, vedere il bicchiere mezzo pieno e regalare un sorriso per non far preoccupare chi mi vuole bene”.



La bella conduttrice ha spiegato nel post la sua esperienza con il coronavirus, rivelando dettagli e confessando di aver avuto molta paura: "Ebbene, anch'io, come tanti, ho dovuto ...

