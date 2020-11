Trump fuori di testa: 'Stanno tentando di rubare le elezioni, non lo consentiremo' (Di lunedì 16 novembre 2020) Un addio penoso, all'altezza dello squallore di una presidenza nella quale è stato fomentato il razzismo, l'egoismo e la guerra alla scienza e ai cambiamenti climatici poer non disturbare troppo gli ... Leggi su globalist (Di lunedì 16 novembre 2020) Un addio penoso, all'altezza dello squallore di una presidenza nella quale è stato fomentato il razzismo, l'egoismo e la guerra alla scienza e ai cambiamenti climatici poer non disturbare troppo gli ...

lupoamaro : @AntonioSocci1 Trump ormai può solo fare un colpo di stato.Tecnicamente non sarebbe,dato che ha vinto lui,ma il Sis… - rattendoli : @ottogattotto Detesto Berlusconi da prima del 1994. Anche come imprenditore mi sembrava un uomo con troppi scheletr… - AlexTheMod : RT @FactaNews: Questa foto non mostra i sostenitori di @realDonaldTrump , ma una protesta contro il suo insediamento nel 2017. https://t.co… - FactaNews : Questa foto non mostra i sostenitori di @realDonaldTrump , ma una protesta contro il suo insediamento nel 2017.… - serenel14278447 : Trump, presto cause su incostituzionalità elezioni Non molla, è fuori controllo. -