Tennis, Jannik Sinner ha concluso la stagione. Ora tre settimane di allenamenti, poi la partenza per l’Australia (Di lunedì 16 novembre 2020) Jannik Sinner si sta godendo il momento e se lo merita. Dopo aver vinto l’ATP di Sofia (Bulgaria), più giovane italiano a centrare questo obiettivo, Jannik si è preso alcuni giorni di riposo prima di riprende gli allenamenti in vista di qualcosa di più ambizioso, ovvero gli Australian Open 2021. E’ proprio per questo che, poco dopo il successo in terra bulgara, l’altoatesino ha confermato la sua assenza nel Challenger di Ortisei, che caratterizzerà la settimana Tennistica e vedrà all’opera anche Lorenzo Musetti: “Non avrei avuto tempo di andare a causa della preparazione per il prossimo anno. Dovremo andare presto in Australia, attorno al 15 dicembre: ora mi prenderò un pochino di pausa e poi faremo tre settimane a ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020)si sta godendo il momento e se lo merita. Dopo aver vinto l’ATP di Sofia (Bulgaria), più giovane italiano a centrare questo obiettivo,si è preso alcuni giorni di riposo prima di riprende gliin vista di qualcosa di più ambizioso, ovvero gli Australian Open 2021. E’ proprio per questo che, poco dopo il successo in terra bulgara, l’altoatesino ha confermato la sua assenza nel Challenger di Ortisei, che caratterizzerà la settimanatica e vedrà all’opera anche Lorenzo Musetti: “Non avrei avuto tempo di andare a causa della preparazione per il prossimo anno. Dovremo andare presto in Australia, attorno al 15 dicembre: ora mi prenderò un pochino di pausa e poi faremo trea ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - Eurosport_IT : SINNER VINCE IL SOFIA OPEN! ???????? Jannik #Sinner è incredibile: 19 anni 2 mesi e 29 giorni, batte Pospisil e si pre… - angelomangiante : 14.11.2020 ?? È una data storica. La ricorderemo a lungo. Jannik vince il suo primo torneo Atp in carriera a 19 ann… - giovastro73 : RT @Corriere: Sinner, il tennis e le emozioni: «Le ragazze ora mi guardano, ma io non mi distraggo» - marcocastro2906 : Perfetto direi @AlessandroDinoi -