Gravina | «Sono pochi i club di A che hanno difficoltà a pagare gli stipendi»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il presidente della Figcha rilasciato alcune dichiarazioni A proposito della crisi economica. «In questo momento non vedo rischi di stop per il calcio italiano», ha detto. «Le proprietà di alcunistanno facendo inimmaginabili sacrifici. È parzialmente vero che tante società abbiano difficoltà a: la percentuale deicheproblemi è minore di quello che si possa immaginare, ma il rinvio all’1 dicembre dei pagamenti è stato comunque è un gesto per andare incontro a chi soffre. C’è molto da fare e si prospettano momenti di difficoltà, ma abbiamo progetti e idee che posdare soluzioni. Ci stiamo lavorando con intensità insieme ai presidenti delle componenti ...