Caso Genovese, da Belen a Cracco a Terrazza Sentimento: la loro verità (Di lunedì 16 novembre 2020) Caso Genovese, sono emersi nomi di personaggi famosi da Belen Rodriguez e Carlo Cracco. Ecco le loro reazioni. L’imprenditore digitale Alberto Genovese è finito nel centro del mirino a causa dell’accusa di stupro e di festini a base di droga. Il Caso è emerso dopo la violenza subita da una ragazza di diciotto anni, che dopo una festa è finita con una prognosi di trenta giorni per le violenze subite. La giovane, dopo una notte da incubo, ha trovato la forza e il coraggio di denunciare aprendo quello che ha tutta l’aria di essere un Vaso di Pandora. Non solo giovani modelle hanno preso parte alle feste ma anche personaggi molto noti del mondo dello spettacolo. LEGGI ANCHE>>>Guai per Alberto ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020), sono emersi nomi di personaggi famosi daRodriguez e Carlo. Ecco lereazioni. L’imprenditore digitale Albertoè finito nel centro del mirino a causa dell’accusa di stupro e di festini a base di droga. Ilè emerso dopo la violenza subita da una ragazza di diciotto anni, che dopo una festa è finita con una prognosi di trenta giorni per le violenze subite. La giovane, dopo una notte da incubo, ha trovato la forza e il coraggio di denunciare aprendo quello che ha tutta l’aria di essere un Vaso di Pandora. Non solo giovani modelle hanno preso parte alle feste ma anche personaggi molto noti del mondo dello spettacolo. LEGGI ANCHE>>>Guai per Alberto ...

MonicaCirinna : Mi segnalano questo articolo orrendo uscito ieri su @sole24ore sul caso Genovese. Ancora una narrazione sulla viol… - LaSconosciuta8 : @LaMbriaca È un caso aperto, in pratica in questa villa avvenivano festini, droga etc etc si è consumata una violen… - xmeljnoe : Sto guardando mattinocinque e stanno parlando del caso Genovese e alcune dichiarazioni sono proprio fuori dalla gra… - mattino5 : 'Non siamo di fronte ad un episodio isolato, ma un sistema feste che era organizzato, che era reiterato e che era c… - cialdea : In mezzo a tutto il disagio per il caso di quel Genovese mi colpisce anche il fatto che lui ha la mia età e pare mi… -