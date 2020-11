Calcio | Fiorentina; Prandelli | io allenatore e tifoso

(Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Per la prima volta un": così vede il suo ruolo allail nuovoCesare, che ha preso il posto dell'esonerato Beppe Iachini. ...

"Per la prima volta un allenatore è tifoso": così vede il suo ruolo alla Fiorentina il nuovo allenatore viola Cesare Prandelli, che ha preso il posto dell'esonerato Beppe Iachini. Per Prandelli è un r ...Cesare Prandelli, nuovo allenatore della Fiorentina, è intervenuto oggi sulle frequenze di Radio Uno durante Radio Anch’io lo Sport per fare un punto della situazione dopo la sua prima settimana alla ...