Amber Heard sarà nel cast di “Aquaman 2”: «Non vedo l’ora di iniziare» (Di lunedì 16 novembre 2020) Amber Heard: amori e carriera in 40 foto sfoglia la gallery Chi è contro Amber Heard si metta il cuore in pace. Nonostante i tentativi di farla eliminare dal cast di Aquaman 2, l’attrice sarà nel sequel del film nel ruolo della regina sottomarina Mera. Lo conferma l’ex di Johnny Depp che, rilanciando un’intervista a Entertainment Weekly, ha detto: «Non vedo l’ora di iniziare». Mettendo fine alle polemiche su una sua sostituzione con Emilia Clarke. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 novembre 2020): amori e carriera in 40 foto sfoglia la gallery Chi è controsi metta il cuore in pace. Nonostante i tentativi di farla eliminare daldi Aquaman 2, l’attrice sarà nel sequel del film nel ruolo della regina sottomarina Mera. Lo conferma l’ex di Johnny Depp che, rilanciando un’intervista a Entertainment Weekly, ha detto: «Nonl’ora di». Mettendo fine alle polemiche su una sua sostituzione con Emilia Clarke. ...

Girl88Nerd : Amber Heard: “Le campagne, le voci ed i rumor sui social network da parte di gente pagata non incidono nel casting… - LadyNews_ : Aquaman 2: la petizione per cacciare Amber Heard è un successo, ma l'attrice non ci sta - - onlyrreputation : Amo Jason Momoa, penso sia uno degli uomini migliori sulla terra e mi piace anche molto come attore ma mi rifiuto d… - _VeronicaG : @j_pamyy @_ro_beero @01000001_A_ >>> violenza nei confronti del genere femminile (per questo si parla di violenza d… - tardisofbooks : Wow esiste ancora gente che segue Amber Heard nel 2020, che schifo -

Ultime Notizie dalla rete : Amber Heard Amber Heard: chi è la ex moglie che ha distrutto il mito Johnny... AMICA - La rivista moda donna Jude Law: quel commento su Johnny Depp che ha gelato i fan

Jude Law su Johnny Depp: In una recente intervista, Jude Law ha parlato del licenziamento di Johnny Depp dalla produzione di Animali Fantastici 3 dopo i suoi problemi giudiziari. Ma il commento di Jud ...

Aquaman 2: la petizione per cacciare Amber Heard è un successo, ma l’attrice non ci sta

I fan di Aquaman non vorrebbero vedere più Amber Heard nei panni di Mera nel secondo film sull'eroe, ma l'attrice non ci sta e conferma il suo ritorno al ...

Jude Law su Johnny Depp: In una recente intervista, Jude Law ha parlato del licenziamento di Johnny Depp dalla produzione di Animali Fantastici 3 dopo i suoi problemi giudiziari. Ma il commento di Jud ...I fan di Aquaman non vorrebbero vedere più Amber Heard nei panni di Mera nel secondo film sull'eroe, ma l'attrice non ci sta e conferma il suo ritorno al ...