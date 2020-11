Direttore Radio Maria: “Il Covid? Complotto per un colpo di Stato sanitario” (Di domenica 15 novembre 2020) Sono diventate rapidamente virali le parole di don Livio Fanzaga, Direttore di Radio Maria, che sui social network ha avviato un dibattito molto acceso sull’emergenza coronavirus. Parlando nella sua rubrica “Lettura cristiana della cronaca e della storia”, don Livio definisce il Covid come “un Complotto delle elite mondiali, con la complicità magari di qualche Stato” con l’obiettivo di instaurare “il mondo di Satana”. Il progetto del male, stando al Direttore di Radio Maria, “è volto a fiaccare l’umanità e instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore”. Don Livio ... Leggi su blogo (Di domenica 15 novembre 2020) Sono diventate rapidamente virali le parole di don Livio Fanzaga,di, che sui social network ha avviato un dibattito molto acceso sull’emergenza coronavirus. Parlando nella sua rubrica “Lettura cristiana della cronaca e della storia”, don Livio definisce ilcome “undelle elite mondiali, con la complicità magari di qualche” con l’obiettivo di instaurare “il mondo di Satana”. Il progetto del male, stando aldi, “è volto a fiaccare l’umanità e instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore”. Don Livio ...

