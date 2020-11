Roma, tensione nel campo nomadi di Salone: un rom in possesso di una pistola Beretta calibro 9/21 (Di martedì 3 novembre 2020) Per l’ennesima volta allarme e controlli negli insediamenti dei rom a Roma. E i riflettori vengono puntati sul campo nomadi di Salone. Le proteste dei residenti non hanno ancora fatto muovere un dito all’amministrazione comunale, che fa finta di nulla. L’azione delle forze dell’ordine permnette di scoprire situazioni intollerabili. L’ultima, in ordine di tempo, ha visto l’intervento degli agenti in borghese, che hanno arrestato un giovane di etnia rom. Gli agenti nel campo nomadi di Salone Giunti al campo nomadi di Salone, gli uomini in divisa hanno identificato il ventenne, che aveva numerosi precedenti di polizia e già sottoposto agli arresti domiciliari con ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 novembre 2020) Per l’ennesima volta allarme e controlli negli insediamenti dei rom a. E i riflettori vengono puntati suldi. Le proteste dei residenti non hanno ancora fatto muovere un dito all’amministrazione comunale, che fa finta di nulla. L’azione delle forze dell’ordine permnette di scoprire situazioni intollerabili. L’ultima, in ordine di tempo, ha visto l’intervento degli agenti in borghese, che hanno arrestato un giovane di etnia rom. Gli agenti neldiGiunti aldi, gli uomini in divisa hanno identificato il ventenne, che aveva numerosi precedenti di polizia e già sottoposto agli arresti domiciliari con ...

