Paolo Brosio smaschera Zelletta ma al GF VIP 5 fanno finta di nulla. Andrea nega (VIDEO) (Di martedì 3 novembre 2020) Che imbarazzo nella puntata del Grande Fratello VIP 5 quando per Paolo Brosio è arrivata la busta nera con la punizione. Per l'ennesima volta in questa edizione, si vede quello che si vuol vedere e si sente quello che si vuol sentire. Eppure Paolo Brosio, da buon giornalista qual è ( lo ha ricordato nel confessionale che non riesce a stare senza dare notizie) lo ha detto in modo chiaro ad Alfonso Signorini dopo l'una di notte: "Dovreste anche considerare chi nella casa c'era ed è uscito ed è rientrato" ma il conduttore del Grande Fratello VIP ha fatto finta di nulla, eppure ci è sembrato che abbia sentito più che bene quello che veniva detto. E siccome Brosio la questione della nomination e della ...

