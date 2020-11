Marotta contro Rizzoli: «Rocchi? A noi occorre un interlocutore puntuale ogni lunedì» (Di martedì 3 novembre 2020) Beppe Marotta ha contro risposto alle parole pronunciate da Nicola Rizzoli ai microfoni di Sky Sport domenica sera Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha contro-risposto alle parole pronunciate da Nicola Rizzoli ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Rizzoli – «Rivendico il merito di essere uscito allo scoperto, in seguito a quell’errore macroscopico (il rigore negato a Perisic con il Parma), e di aver rotto il fronte nel sottolineare un vuoto normativo nell’utilizzo della tecnologia. Detto questo, mi fa piacere che Rizzoli abbia apprezzato i miei toni e che abbia confermato come sabato abbiamo subìto un errore sia da parte dell’arbitro in campo che da quello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 novembre 2020) Beppeharisposto alle parole pronunciate da Nicolaai microfoni di Sky Sport domenica sera Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha-risposto alle parole pronunciate da Nicolaai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.– «Rivendico il merito di essere uscito allo scoperto, in seguito a quell’errore macroscopico (il rigore negato a Perisic con il Parma), e di aver rotto il fronte nel sottolineare un vuoto normativo nell’utilizzo della tecnologia. Detto questo, mi fa piacere cheabbia apprezzato i miei toni e che abbia confermato come sabato abbiamo subìto un errore sia da parte dell’arbitro in campo che da quello ...

Intervista a Marotta su Rizzoli e Rocchi “Mi fa piacere che Rizzoli abbia apprezzato i miei toni ed ammesso gli errori durante Inter. Premesso che abbiamo ricevuto una comunicaz ...

