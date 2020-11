Maradona ricoverato a La Plata (Di martedì 3 novembre 2020) Argentina, Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale a La Plata. Avrebbe avvertito una persistente debolezza e dolori articolari. Il Pibe de Oro Diego Armando Maradona è ricoverato in ospedale a La Plata. Il ricovero, stando alle prime informazioni raccolte, non avrebbe nulla a che vedere con il coronavirus nonostante alcuni sintomi sospetti. Diego Armando Maradona infatti aveva manifestato una persistente debolezza e dolori articolari. Da qui la decisione di procedere con il ricovero alla clinica Ipensa di La Plata per accertamenti sul suo quadro clinico. Diego Armando Maradona sarebbe risultato negativo all’ultimo test per la ricerca del coronavirus, quindi i medici stanno procedendo con tutti i controlli e ... Leggi su newsmondo (Di martedì 3 novembre 2020) Argentina, Diego Armandoin ospedale a La. Avrebbe avvertito una persistente debolezza e dolori articolari. Il Pibe de Oro Diego Armandoin ospedale a La. Il ricovero, stando alle prime informazioni raccolte, non avrebbe nulla a che vedere con il coronavirus nonostante alcuni sintomi sospetti. Diego Armandoinfatti aveva manifestato una persistente debolezza e dolori articolari. Da qui la decisione di procedere con il ricovero alla clinica Ipensa di Laper accertamenti sul suo quadro clinico. Diego Armandosarebbe risultato negativo all’ultimo test per la ricerca del coronavirus, quindi i medici stanno procedendo con tutti i controlli e ...

