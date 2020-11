La mascherina con gli auricolari integrati (Di martedì 3 novembre 2020) Foto: global.maskfone.comSi chiama Maskfone ed è una mascherina di protezione dotata di una caratteristica che la distingue dalle altre soluzioni in commercio: infatti, al suo interno integra un microfono e una coppia di auricolari Bluetooth. Utile per proteggerci e contemporaneamente comoda da utilizzare per fare telefonate o ascoltare musica quando siamo fuori casa senza ricorrere a soluzioni con fili ingombranti o altri accessori, stando a quanto riportato sul sito ufficiale, Maskfone è in grado di bloccare con successo fino al 95% delle particelle inquinanti con un diametro di 0,3 micrometri – o superiore – grazie al filtro N95/FFP2 presente al suo interno che, ovviamente, può essere facilmente sostituito. Inoltre, monta una batteria ricaricabile che offre fino a 12 ore di ... Leggi su wired (Di martedì 3 novembre 2020) Foto: global.maskfone.comSi chiama Maskfone ed è unadi protezione dotata di una caratteristica che la distingue dalle altre soluzioni in commercio: infatti, al suo interno integra un microfono e una coppia diBluetooth. Utile per proteggerci e contemporaneamente comoda da utilizzare per fare telefonate o ascoltare musica quando siamo fuori casa senza ricorrere a soluzioni con fili ingombranti o altri accessori, stando a quanto riportato sul sito ufficiale, Maskfone è in grado di bloccare con successo fino al 95% delle particelle inquinanti con un diametro di 0,3 micrometri – o superiore – grazie al filtro N95/FFP2 presente al suo interno che, ovviamente, può essere facilmente sostituito. Inoltre, monta una batteria ricaricabile che offre fino a 12 ore di ...

Soprattutto in questo periodo, costrette a passare molto tempo in casa o con la mascherina è fondamentale non trascurare la cura della pelle che, come ci ha raccontato la dermatologa Federica Osti, pa ...

A ogni cittadino residente nel comune sarà consegnato, in maniera gratuita, un pacco di 5 mascherine. La distribuzione avverrà grazie alla collaborazione con molti volontari dell’Auser. Questo il ...

