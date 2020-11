Kompatscher | Perché ci ho ripensato e chiudo l' Alto Adige

Leggi su agi

(Di martedì 3 novembre 2020) AGI - "Autonomia vuol dire autogoverno responsabile. Ovvero assumersi le responsabilità, nel bene e nel male". Così dichiara in un'intervista a la Repubblica Arno, presidente della provincia di Bolzano, che ha informato i consiglieri provinciali che dalla mezzanotte di mercoledì 4 novembre e fino al 22 l'torna in lockdown. "Una crisi come questa non la ricordo, in sette anni di presidenza della giuntaatesina", dicedopo aver constatato che l'indice "Rt è nettamente e stabilmente sopra 1,50" e che la soglia di rischio qualificato "" lo è già da qualche giorno. Perciò, sostiene, se "in primavera ci siamo assunti la responsabilità di aprire" e "abbiamo rivendicato il nostro diritto a una ...