Gigi Proietti | lo sfogo di Barbara Palombelli | “Ora tutti in fila a celebrarlo | ipocriti”

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del grande Gigi Proietti, deceduto nel giorno del suo 80esimo compleanno per complicazioni cardiache, spicca quello di Barbara Palombelli, che ha voluto puntare i riflettori sull'incongruenza di trattamento che, a suo dire, l'attore ha ricevuto da vivo e da morto."Avrebbe potuto avere molto di più, dal cinema e dal teatro italiano… e lo sapeva, e ci soffriva. Adesso sono tutti in fila… a celebrare. Ipocriti", è tuonata la giornalista di rete 4 in un post su Facebook che ha fatto subito incetta di like e commenti, scatenando il dibattito.

