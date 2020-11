GfVip: l'indignazione di Salvo per il mancato provvedimento a Francesco (Di martedì 3 novembre 2020) Salvo Veneziato si è mostrato decisamente contrariato dalla spiegazione di Alfonso Signorini per salvare Francesco Oppini dalla squalifica Gf Vip: Salvo Veneziano indignato per la mancata squalifica di Oppini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 3 novembre 2020)Veneziato si è mostrato decisamente contrariato dalla spiegazione di Alfonso Signorini per salvareOppini dalla squalifica Gf Vip:Veneziano indignato per la mancata squalifica di Oppini su Notizie.it.

pastaIpesto : RT @assonnata_: Entro nell’hashtag e vedo che alle bimbe di Oppini è già passato tutto perché “voi non avete mai sbagliato nella vita?” e p… - Mascia92800243 : RT @tomboygirlita: @GrandeFratello Save the date sto caxxo! Indignazione totale per la mancanza di coerenza che avete nei confronti del pub… - waldauseyes : Capisco l'indignazione per la mancata squalifica di Oppini ma ragazzi perché non doveva nominare Dayane? Quello è i… - tomboygirlita : @GrandeFratello Save the date sto caxxo! Indignazione totale per la mancanza di coerenza che avete nei confronti de… - risollevarsi : RT @assonnata_: Entro nell’hashtag e vedo che alle bimbe di Oppini è già passato tutto perché “voi non avete mai sbagliato nella vita?” e p… -