DOS Duo Onirico Sonoro online con “Kosè” (Di martedì 3 novembre 2020) Kosè è il nuovo singolo dei DOS Duo Onirico Sonoro fuori per Filibusta Records: online anche il videoclip con la regia di Sergio D’Innocenzo Un brano evocativo che rappresenta un inno al superamento dei propri limiti e all’abbattimento delle barriere nei confronti di tutto ciò che è “diverso”. Si presenta in questo modo Kosè, nuovo singolo… L'articolo DOS Duo Onirico Sonoro online con “Kosè” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 3 novembre 2020) Kosè è il nuovo singolo dei DOS Duofuori per Filibusta Records:anche il videoclip con la regia di Sergio D’Innocenzo Un brano evocativo che rappresenta un inno al superamento dei propri limiti e all’abbattimento delle barriere nei confronti di tutto ciò che è “diverso”. Si presenta in questo modo Kosè, nuovo singolo… L'articolo DOS Duocon “Kosè” Corriere Nazionale.

jexhmk : nOooo, como me hacen esto ajjsjsja, las dos, no me preferir una jajsjsja I'm voting for BTS for Favorite Duo or Gr… - musicanotizie : Kosè, l’esperienza evolutiva dell’individuo per il Dos Duo Onirico Sonoro - Lopinionista : Kosè, l’esperienza evolutiva dell’individuo per il Dos Duo Onirico Sonoro - OltreleColonne : E’ uscito il video di Kose’ il nuovo singolo dei Dos Duo Onirico Sonoro -

Ultime Notizie dalla rete : DOS Duo Kosè, l’esperienza evolutiva dell’individuo per il Dos Duo Onirico Sonoro L'Opinionista Kosè, l’esperienza evolutiva dell’individuo per il Dos Duo Onirico Sonoro

Un brano evocativo che rappresenta un inno al superamento dei propri limiti e all’abbattimento delle barriere nei confronti di tutto ciò che è “diverso”.

Kosé è il nuovo singolo dei Dos Duo Onirico Sonoro

Pubblicato da Filibusta Records, Kosè è il nuovo singolo dei Dos Duo Onirico Sonoro uscito il 2 ottobre 2020. Il 9 ottobre dello stesso mese esce anche il video del brano. Un pezzo dai tratti onirici ...

Un brano evocativo che rappresenta un inno al superamento dei propri limiti e all’abbattimento delle barriere nei confronti di tutto ciò che è “diverso”.Pubblicato da Filibusta Records, Kosè è il nuovo singolo dei Dos Duo Onirico Sonoro uscito il 2 ottobre 2020. Il 9 ottobre dello stesso mese esce anche il video del brano. Un pezzo dai tratti onirici ...