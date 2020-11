Concorso Comune Bologna | 23 assistenti culturali a tempo indeterminato | requisiti | prove | contratto

(Di martedì 3 novembre 2020) Novità nella Gazzetta n.85 del 30/10/2020 per gli interessati al settore culturale nel territorio emiliano-romagnolo. Ilappena indetto porterà all’assunzione adi 23ai servizi, conin categoria C e posizione economica C1 del comparto Funzioni Locali. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 30 novembre, compilando il form online presente su servizi..it. Vediamo assieme qualiservono per accedere e qualisono previste. Concorsi Emilia Romagna: gli ultimi bandi pubblicati...

