Zaia: “In Veneto il picco dell’epidemia tra il 15 e il 20 novembre” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Veneto non rientra al momento tra le Regioni a rischio lockdown, ma la situazione nella Regione governata dal leghista Luca Zaia sia tranquilla. Tutt’altro. Oggi il bollettino ufficiale parla di 1.544 nuovi contagi su 7.831 tamponi, 9 vittime e 136 persone in totale nei reparti di terapia intensiva. Questo, però, ha permesso a Zaia di affermare con sicurezza che non ci sono i presupposti per parlare di lockdown né di ulteriori limitazioni per i cittadini veneti, confermando di fatto quanto emerso stamattina dalla riunione Stato-Regioni: In questo momento non intravediamo soluzioni con lockdown stile marzo, non ci sono i presupposti e non ho sentito la parola “lockdown” durante le riunioni. Le misure nazionali devono riguardare temi nazionali, ci sembra di capire che a Roma aspettano la discussione in ... Leggi su blogo (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilnon rientra al momento tra le Regioni a rischio lockdown, ma la situazione nella Regione governata dal leghista Lucasia tranquilla. Tutt’altro. Oggi il bollettino ufficiale parla di 1.544 nuovi contagi su 7.831 tamponi, 9 vittime e 136 persone in totale nei reparti di terapia intensiva. Questo, però, ha permesso adi affermare con sicurezza che non ci sono i presupposti per parlare di lockdown né di ulteriori limitazioni per i cittadini veneti, confermando di fatto quanto emerso stamattina dalla riunione Stato-Regioni: In questo momento non intravediamo soluzioni con lockdown stile marzo, non ci sono i presupposti e non ho sentito la parola “lockdown” durante le riunioni. Le misure nazionali devono riguardare temi nazionali, ci sembra di capire che a Roma aspettano la discussione in ...

TgLa7 : #Covid #Zaia: inutile lockdown generalizzato; in Veneto asintomatici e sanità sotto controllo. Sì a misure nazional… - espressonline : In guerra con Zaia, Andrea Crisanti si sposta a Roma (voluto da Speranza e Zingaretti) - fattoquotidiano : “Dovesse essere… fosse… dovesse essere stato”: la lite di Luca Zaia in diretta col congiuntivo - ClaBoccardo : @GuidoCrosetto Mi parrebbe la prima cosa da fare! Qui in Veneto Zaia è riuscito a far controllare dal medico di fam… - SimoneSalazzari : RT @espressonline: In guerra con Zaia, Andrea Crisanti si sposta a Roma (voluto da Speranza e Zingaretti) -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia “In Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera