Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 08 | 15

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 02 NOVEMBREORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI PERCORRE LA FLAMINIA IN ENTRATA DISAGI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI; SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA DISAGI NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E VILLANOVA E, AVANTI, TRA SETTECAMINI E IL GRA IN DIREZIONE; RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA ...