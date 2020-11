Tumori, Farmindustria: "4.600 molecole in sviluppo, 7 su 10 personalizzate" (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - "Stiamo raccogliendo i frutti della ricerca in tecnologie innovative. Abbiamo una pipeline di circa 7.000 farmaci in sviluppo di cui 4.600 circa sono in oncologia, e negli ultimi 10 anni sono aumentati del 63% i prodotti oncologici nella fase finale di sperimentazione, a tal punto che l'oncologia è diventata la prima area in R&S. Oggi stiamo lavorando su 40 target di tipo diverso e molte sono terapie personalizzate: il 30% di tutte quelle autorizzate e il 40% di quelle in sviluppo. Per l'oncologia ben il 70% delle terapie in sviluppo è composto da cure personalizzate". A fare il punto con l'Adnkronos Salute è Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Scaccabarozzi commenta i risultati del 'Comparator Report on Cancer ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - "Stiamo raccogliendo i frutti della ricerca in tecnologie innovative. Abbiamo una pipeline di circa 7.000 farmaci indi cui 4.600 circa sono in oncologia, e negli ultimi 10 anni sono aumentati del 63% i prodotti oncologici nella fase finale di sperimentazione, a tal punto che l'oncologia è diventata la prima area in R&S. Oggi stiamo lavorando su 40 target di tipo diverso e molte sono terapie: il 30% di tutte quelle autorizzate e il 40% di quelle in. Per l'oncologia ben il 70% delle terapie inè composto da cure". A fare il punto con l'Adnkronos Salute è Massimo Scaccabarozzi, presidente di. Scaccabarozzi commenta i risultati del 'Comparator Report on Cancer ...

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Tumori, Farmindustria: '4.600 molecole in sviluppo, 7 su 10 personalizzate' - AleRusso_SR : #Tumori Farmindustria: '4.600 molecole in sviluppo, 7 su 10 personalizzate' - Adnkronos : Tumori, Farmindustria: '4.600 molecole in sviluppo, 7 su 10 personalizzate' -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori Farmindustria Tumori, Farmindustria: "4.600 molecole in sviluppo, 7 su 10 personalizzate" Adnkronos Tumori, Farmindustria: "4.600 molecole in sviluppo, 7 su 10 personalizzate"

A fare il punto con l'Adnkronos Salute è Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Scaccabarozzi commenta i risultati del 'Comparator Report on Cancer in Europe 2019', un documento di 230 ...

Janssen, Scaccabarozzi: “Investiamo sulle persone, non solo smartworking”

«L’investimento sulle persone è da sempre una priorità per Janssen. In questo momento difficile c’è chi è costretto purtroppo a tagliare i dipendenti, noi vogliamo riqualificarli e puntare sull’aument ...

A fare il punto con l'Adnkronos Salute è Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Scaccabarozzi commenta i risultati del 'Comparator Report on Cancer in Europe 2019', un documento di 230 ...«L’investimento sulle persone è da sempre una priorità per Janssen. In questo momento difficile c’è chi è costretto purtroppo a tagliare i dipendenti, noi vogliamo riqualificarli e puntare sull’aument ...