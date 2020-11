Theo Hernandez e Brahim Diaz, il filtro è speciale e sul web scatta l’ironia (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Vince ancora il Milan che batte l'Udinese. Sulla strada del ritorno in quel di Milano Theo Hernandez e Brahim Diaz si divertono a giocare i filtri del cellulare. Sul web scatta l'ironia e non è difficile capire il perché...caption id="attachment 1045547" align="alignnone" width="390" Theo Hernandez Brahim Diaz/caption Theo Hernandez e Brahim Diaz, il filtro è speciale e sul web scatta l’ironia (VIDEO) ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020) Vince ancora il Milan che batte l'Udinese. Sulla strada del ritorno in quel di Milanosi divertono a giocare i filtri del cellulare. Sul webl'ironia e non è difficile capire il perché...caption id="attachment 1045547" align="alignnone" width="390"/caption, ile sul webl’ironia () ITA Sport Press.

ItaSportPress : Theo Hernandez e Brahim Diaz, il filtro è speciale e sul web scatta l'ironia (VIDEO) - - JonnyDevil80 : @GoalItalia Questo sì che è un Maestro peccato non averlo aspettato al Milan... con lui Theo Hernandez e Bennacer i… - PianetaMilan : .@acmilan, @TheoHernandez e @Brahim: sfottò reciproci tra i due | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - arrigons7 : RT @chribani: Il Milan con i soldi spesi per Osimhen ha preso Theo Hernandez, Bennacer e Leao, ho le convulsioni. - chribani : Il Milan con i soldi spesi per Osimhen ha preso Theo Hernandez, Bennacer e Leao, ho le convulsioni. -