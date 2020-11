Pensioni: la metà di quelle pagate vanno a chi non ha mai versato contributi (Di lunedì 2 novembre 2020) Si tratta di un paradosso tutto italiano: metà dei pensionati del nostro paese, infatti, percepisce la pensione senza aver mai versato i contributi mentre chi ha sempre versato la contribuzione obbligatoria risulta penalizzato. Vediamoci chiaro in questa vicenda. Pensioni a chi non ha versato contributi La notizia sconcertante emerge dal settimo Rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano realizzato dal Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali. Il rapporto evidenzia anche che non si tratta di vere e proprie Pensioni ma di benefici assistenziali che, tra le altre cose, sono anche esenti dal pagamento delle tasse. A sollevare la questione, prima dell’estate, è stato l’esperto di Pensioni ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 2 novembre 2020) Si tratta di un paradosso tutto italiano: metà dei pensionati del nostro paese, infatti, percepisce la pensione senza aver maimentre chi ha semprela contribuzione obbligatoria risulta penalizzato. Vediamoci chiaro in questa vicenda.a chi non haLa notizia sconcertante emerge dal settimo Rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano realizzato dal Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali. Il rapporto evidenzia anche che non si tratta di vere e propriema di benefici assistenziali che, tra le altre cose, sono anche esenti dal pagamento delle tasse. A sollevare la questione, prima dell’estate, è stato l’esperto di...

