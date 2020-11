Nuovo Dpcm, discorso di Conte alla Camera 2 novembre: quando inizia? L’orario (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuovo Dpcm, discorso Conte Camera 2 novembre: quando inizia? L’orario Oggi, lunedì 2 novembre 2020, ci sarà un discorso del premier, Giuseppe Conte, alla Camera dei Deputati, durante il quale farà le sue comunicazioni sull’emergenza da Coronavirus in Italia e parlerà delle misure Contenute nell’ultimo Dpcm: ma a che ora è previsto l’intervento di Conte? Il presidente del Consiglio si presenterà nell’Aula di Montecitorio alle ore 12 di stamattina. Dopo il suo intervento, ci saranno le risoluzioni di maggioranza e opposizione. Alle ore 17, poi, ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020)? L’orario Oggi, lunedì 22020, ci sarà undel premier, Giuseppedei Deputati, durante il quale farà le sue comunicazioni sull’emergenza da Coronavirus in Italia e parlerà delle misurenute nell’ultimo: ma a che ora è previsto l’intervento di? Il presidente del Consiglio si presenterà nell’Aula di Montecitorio alle ore 12 di stamattina. Dopo il suo intervento, ci saranno le risoluzioni di maggioranza e opposizione. Alle ore 17, poi, ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - msn_italia : Nuovo Dpcm, quando parla Conte - ItalianPolitics : POLITICA. Oggi alle ore 12 in Aula alla Camera, Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe C… -