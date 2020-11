Milano: Sala al Famedio, 'monumento di unità, oggi più che mai necessaria' (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Nel celebrare la grandezza, "ci si può e ci si deve ritrovare uniti". E' il messaggio che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di mandare ai cittadini durante la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai nuovi iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale. "La capacità di confronto tra diverse sensibilità e la collaborazione leale tra tutte le istituzioni - dice Sala - sono sempre state alla base della crescita civile della città e del Paese, soprattutto nei momenti più difficili come questo. oggi questi valori sono più necessari che mai: spirito di servizio e attenzione al bene comune sono indispensabili per superare questa fase". Tra i nuovi iscritti al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020), 2 nov. (Adnkronos) - Nel celebrare la grandezza, "ci si può e ci si deve ritrovare uniti". E' il messaggio che il sindaco di, Giuseppe, ha deciso di mandare ai cittadini durante la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai nuovi iscritti neldel Cimitero Monumentale. "La capacità di confronto tra diverse sensibilità e la collaborazione leale tra tutte le istituzioni - dice- sono sempre state alla base della crescita civile della città e del Paese, soprattutto nei momenti; difficili come questo.questi valori sono; necessari che mai: spirito di servizio e attenzione al bene comune sono indispensabili per superare questa fase". Tra i nuovi iscritti al ...

