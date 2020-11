La proposta dell’immunologa Antonella Viola: “Una settimana di lockdown al mese” (Di lunedì 2 novembre 2020) La scienziata Antonella Viola propone un lockdown settimanale ogni mese ed è contraria alla serrata generale del Paese: “Ciò eliminerebbe l’ansia da Dpcm”. Sette giorni di lockdown con cadenza settimanale. Sarebbe questa la proposta di Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova. Queste le sue parole ai microfoni di ’24Mattino’ su Radio24: “Una settimana di lockdown … L'articolo La proposta dell’immunologa Antonella Viola: “Una settimana di lockdown al mese” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 2 novembre 2020) La scienziatapropone unle ogni mese ed è contraria alla serrata generale del Paese: “Ciò eliminerebbe l’ansia da Dpcm”. Sette giorni dicon cadenzale. Sarebbe questa ladi, immunologa dell’università di Padova. Queste le sue parole ai microfoni di ’24Mattino’ su Radio24: “Unadi… L'articolo Ladell’immunologa: “Unadial mese” NewNotizie.it.

RaiNews : 'Una settimana di lockdown al mese'. E' la proposta lanciata dall'immunologa dell'università di Padova Antonella Vi… - FJdeAC : RT @GianricoCarof: La proposta dell’immunologa Antonella Viola per raffreddare l’epidemia in modo strategico mi sembra così intelligente,… - moniturrini : RT @GianricoCarof: La proposta dell’immunologa Antonella Viola per raffreddare l’epidemia in modo strategico mi sembra così intelligente,… - Lucetta88149700 : RT @GianricoCarof: La proposta dell’immunologa Antonella Viola per raffreddare l’epidemia in modo strategico mi sembra così intelligente,… - fradeoro : RT @GianricoCarof: La proposta dell’immunologa Antonella Viola per raffreddare l’epidemia in modo strategico mi sembra così intelligente,… -