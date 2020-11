Juventus | Ronaldo conferma Pirlo | numeri pazzeschi e fiducia nel gruppo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nella partita di ieri contro lo Spezia, Cristianoè partito dalla panchina. La vera notizia del pre-partita, a conti fatti, era proprio questa. L’animo del calciatore portoghese però sembrava sereno, forse data la troppa felicità nel tornare a poter giocare una partita con ladopo aver sconfitto il coronavirus. Il fenomeno lusitano non ha mai amato andare in panchina, specialmente dal primo minuto, ma questa volta le cose sembravano diverse. La sua gioia, inquadrato dalle telecamere, al gol del vantaggio di Alvaro Morata, ha sicuramente reso felici molti tifosi bianconeri. Sembranorsi le voci di un ambiente sereno con il neo mister, come dichiarato da molti giocatori e anche dallo stesso CR7. LEGGI ANCHE:, verso la sfida di ...

EzioGreggio : ....parlando di fuoriclasse rientra Ronaldo, un paio di minuti e goal! Che giocatore @Cristiano #Juventus - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Spezia 1-2* Juventus *(Ronaldo 59‘) #SSFootball - repubblica : Spezia-Juventus 1-4: Ronaldo entra nella ripresa e cambia la partita [di Emanuele Gamba] [aggiornamento delle 17:55] - repubblica : Juventus, Ronaldo-Dybala per ora è una staffetta. E CR7 fa la 'punta parallela' [di Emanuele Gamba] [aggiornamento… - repubblica : Juventus, Ronaldo-Dybala per ora è una staffetta. E CR7 fa la 'punta parallela' -

Spezia-Juventus, le pagelle e il tabellino del match valido per la sesta giornata di Serie A. Si propone anche come interno aggiuntivo con buoni inserimenti, più nel primo tempo che nella ripresa. Dyb ...