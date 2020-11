Infantino: “Mi sento meglio, ma ho ancora i sintomi” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente Infantino, attraverso una nota, ha aggiornato i media viste le sue condizioni di salute deopo esser risultato positivo al Covid-19. Queste le parole del numero uno della FIFA: “Mi sento meglio, ma ho ancora alcuni sintomi lievi. Ho ricevuto così tanti messaggi e lettere negli ultimi giorni e vorrei ringraziare sinceramente tutti per il loro sostegno, che è davvero toccante. Grazie dal profondo del mio cuore”. Foto: twitter FIFAmedia L'articolo Infantino: “Mi sento meglio, ma ho ancora i sintomi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente, attraverso una nota, ha aggiornato i media viste le sue condizioni di salute deopo esser risultato positivo al Covid-19. Queste le parole del numero uno della FIFA: “Mi, ma hoalcuni sintomi lievi. Ho ricevuto così tanti messaggi e lettere negli ultimi giorni e vorrei ringraziare sinceramente tutti per il loro sostegno, che è davvero toccante. Grazie dal profondo del mio cuore”. Foto: twitter FIFAmedia L'articolo: “Mi, ma hoi sintomi” proviene da Alfredo Pedullà.

