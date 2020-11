Incidenti: Istat, stabili in Lombardia nel 2019 ma meno vittime (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Nel 2019 si sono verificati in Lombardia 32.560 Incidenti stradali che hanno causato la morte di 438 persone e il ferimento di altre 44.400. Rispetto al 2018, gli Incidenti restano invariati e diminuiscono le vittime della strada (-9,3%) e i feriti (- 0,5%), sostanzialmente in linea con la tendenza nazionale che presenta diminuzioni seppur modeste per tutti i suddetti aggregati. E' quanto rileva l'Istat nel suo focus sugli Incidenti in Lombardia. Il maggior numero dei sinistri, il 77,4% del totale, si è verificato sulle strade urbane, provocando 188 morti (42,9% del totale) e 32.782 feriti (73,8%). Nel periodo primaverile ed estivo la concentrazione degli Incidenti è elevata, in coincidenza con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Nelsi sono verificati in32.560stradali che hanno causato la morte di 438 persone e il ferimento di altre 44.400. Rispetto al 2018, glirestano invariati e diminuiscono ledella strada (-9,3%) e i feriti (- 0,5%), sostanzialmente in linea con la tendenza nazionale che presenta diminuzioni seppur modeste per tutti i suddetti aggregati. E' quanto rileva l'nel suo focus sugliin. Il maggior numero dei sinistri, il 77,4% del totale, si è verificato sulle strade urbane, provocando 188 morti (42,9% del totale) e 32.782 feriti (73,8%). Nel periodo primaverile ed estivo la concentrazione degliè elevata, in coincidenza con ...

TV7Benevento : Incidenti: Istat, stabili in Lombardia nel 2019 ma meno vittime... - Epistemide : RT @istat_it: Nel 2019 in Emilia-Romagna si registrano 16.767 incidenti stradali con lesioni a persone (+1,0% sul 2018) #istat https://t.co… - istat_it : Nel 2019 in Emilia-Romagna si registrano 16.767 incidenti stradali con lesioni a persone (+1,0% sul 2018) #istat… - istat_it : Nel 2019 in Lombardia si registrano 32.560 incidenti stradali con lesioni a persone (invariati sul 2018) #istat… - istat_it : Nel 2019 si registrano 10.646 incidenti stradali con lesioni a persone in Piemonte (-1,7% sul 2018) e 313 in Valle… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Istat Incidenti: Istat, con lockdown e Covid fino a 90% in meno in Lombardia La Sicilia Incidenti: Istat, stabili in Lombardia nel 2019 ma meno vittime

Condividi questo articolo:Milano, 2 nov. (Adnkronos) – Nel 2019 si sono verificati in Lombardia 32.560 incidenti stradali che hanno causato la morte di 438 persone e il ferimento di altre 44.400. Risp ...

Incidenti stradali 2019, più feriti ma meno morti in V. d'Aosta

Più incidenti, più feriti, ma meno decessi sulle strade della Valle d'Aosta. E' il bilancio che emerge dai dati diffusi oggi dall'Istat. Nel 2019, gli incidenti sono stati infatti 313, +17,2 per cento ...

Condividi questo articolo:Milano, 2 nov. (Adnkronos) – Nel 2019 si sono verificati in Lombardia 32.560 incidenti stradali che hanno causato la morte di 438 persone e il ferimento di altre 44.400. Risp ...Più incidenti, più feriti, ma meno decessi sulle strade della Valle d'Aosta. E' il bilancio che emerge dai dati diffusi oggi dall'Istat. Nel 2019, gli incidenti sono stati infatti 313, +17,2 per cento ...