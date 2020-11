Il Governo al lavoro sul Dpcm: “Si tratta con le Regioni sulle chiusure” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Governo al lavoro sul Dpcm: “Si tratta con le Regioni sulle chiusure”. Braccio di ferro Governo-Regioni sulle misure del nuovo Dpcm. I governatori hanno chiesto regole nazionali, mentre Conte punta a stabilire ‘zone rosse’ in base alla diffusione territoriale del virus indicata dall’indice Rt. Divieto di circolazione alle 18 o alle 21, limitazioni per gli over 70, interruzione della mobilità tra Regioni e chiusura dei centri commerciali nei weekend. Le chiusure nelle varie Regioni Chiuderanno i musei, dopo cinema e teatri. Nelle aree a maggior contagio, si pensa a bar e ristoranti chiusi anche a pranzo; per la scuola Dad alle superiori e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilalsul: “Sicon lechiusure”. Braccio di ferromisure del nuovo. I governatori hanno chiesto regole nazionali, mentre Conte punta a stabilire ‘zone rosse’ in base alla diffusione territoriale del virus indicata dall’indice Rt. Divieto di circolazione alle 18 o alle 21, limitazioni per gli over 70, interruzione della mobilità trae chiusura dei centri commerciali nei weekend. Le chiusure nelle varieChiuderanno i musei, dopo cinema e teatri. Nelle aree a maggior contagio, si pensa a bar e ristoranti chiusi anche a pranzo; per la scuola Dad alle superiori e ...

