Governo ed opposizione: domande e risposte (Di lunedì 2 novembre 2020) Da tempo mi faccio una domanda ed ho perso tempo a cercare riposta: cosa propongono Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia? Leggo su AGI (Agenzia Italia) del NO sulla proposta di una cabina di Regia sul Covid con le opposizioni: "Nella nota congiunta poi si parla di richiesta di collaborazione "tardiva" da parte del ... Leggi su agoravox (Di lunedì 2 novembre 2020) Da tempo mi faccio una domanda ed ho perso tempo a cercare riposta: cosa propongono Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia? Leggo su AGI (Agenzia Italia) del NO sulla proposta di una cabina di Regia sul Covid con le opposizioni: "Nella nota congiunta poi si parla di richiesta di collaborazione "tardiva" da parte del ...

CarloCalenda : Non condivido. Il Governo fino ad oggi non ha ascoltato neanche i consigli operativi, sbagliando, ma quando c’è un’… - ilfoglio_it : L’estate sprecata di Salvini (“non ci sarà una seconda ondata, inutile terrorizzare le persone”) ci dice quanto si… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo spiega perché le richieste (postume, cioè a fallimento avvenuto della linea del governo)… - komba_vany : RT @CinziaMorosetti: Ma guarda un po' adesso si ricordano dell'opposizione...... Sapete come finirà? La colpa sarà comunque tutta loro che… - LauraCarrese : @Antonello_Bassi @lucabattanta La situazione sanitaria si sarebbe potuta chiarire solo con un cambio di governo, av… -