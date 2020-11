“Get Me Out”, primo singolo del rocker Eros (Di lunedì 2 novembre 2020) Eros – per gentile concessione dell’ufficio stampa Gargiulo&Polici Communication Tirare fuori quello che si ha dentro aiuta a combattere il dolore. L’obiettivo di ogni artista credo sia quello di arrivare dritto al cuore e alla mente di chi ascolta, trasmettendo tutto tramite la scelta di parole di suoni. Io spero di averlo fatto.ErosE’ uscito finalmente il videoclip di Get Me Out, primo singolo di Eros. Musicista e cantautore, Eros ha debuttato da qualche giorno su tutte le piattaforme musicali con un brano dal sapore rock moderno.Il brano parla di come un amore viscerale, verso qualcuno o qualcosa, possa condurre ad una profonda sofferenza e ad un annientamento tale da non lasciare vie d’uscita. Il giovane artista ha scelto di debuttare sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)– per gentile concessione dell’ufficio stampa Gargiulo&Polici Communication Tirare fuori quello che si ha dentro aiuta a combattere il dolore. L’obiettivo di ogni artista credo sia quello di arrivare dritto al cuore e alla mente di chi ascolta, trasmettendo tutto tramite la scelta di parole di suoni. Io spero di averlo fatto.E’ uscito finalmente il videoclip di Get Me Out,di. Musicista e cantautore,ha debuttato da qualche giorno su tutte le piattaforme musicali con un brano dal sapore rock moderno.Il brano parla di come un amore viscerale, verso qualcuno o qualcosa, possa condurre ad una profonda sofferenza e ad un annientamento tale da non lasciare vie d’uscita. Il giovane artista ha scelto di debuttare sul ...

