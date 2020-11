Filtri Instagram | alla guida l’italiano Davide Sala

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) Isono ormai parte integrante dei fruitori abituali della piattaforma. Rallegrano le stories, rendono particolari e ricercate le nostre foto. Ma non solo. Sono un modo per divertirsi con gli amici, ed anche da soli. 400.000 creators in 190 nazioni, per un totale di 1,2 milioni di. Ma non tutti sanno che dietro questa enorme macchina,, c’è un italiano:da più di vent’anni lavora nel mondo della tecnologia e della realtà aumentata. Non tutti sanno che sono tantissimi gli italiani che lavorano all’estero in questo settore: le competenze dei nostri connazionali sono molto apprezzate oltreoceano. Famosissima la FaceMesh, ovvero la ricostruzione ...