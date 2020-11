Coronavirus: Mattarella sente Bonaccini e Toti (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto questa mattina un colloquio con il presidente e il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini e Giovanni Toti. Si è trattato di un incontro in videoconferenza, anche se originariamente era previsto un colloquio in presenza. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio interessante e proficuo. E' stato ribadito il ruolo decisivo delle Regioni nel fronteggiare la pandemia ed è stato ribadito l'auspicio della più stretta collaborazione tra tutte le Istituzioni dello Stato. Ovviamente il Presidente della Repubblica non è entrato nel merito delle misure concrete che dovranno essere poste in essere. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha avuto questa mattina un colloquio con il presidente e il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Stefanoe Giovanni. Si è trattato di un incontro in videoconferenza, anche se originariamente era previsto un colloquio in presenza. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio interessante e proficuo. E' stato ribadito il ruolo decisivo delle Regioni nel fronteggiare la pandemia ed è stato ribadito l'auspicio della più stretta collaborazione tra tutte le Istituzioni dello Stato. Ovviamente il Presidente della Repubblica non è entrato nel merito delle misure concrete che dovranno essere poste in essere.

