Roma-Fiorentina | i convocati di Fonseca | c’è Carles Perez

(Di domenica 1 novembre 2020) Pauloha diramato la lista deiper la gara contro la: torna, c’è Smalling Laaffronta lain una sfida dal fascino senza tempo. I giallorossi vogliono confermare quanto di buono fatto vedere anche contro il Milan e riscattare il pareggio in Europa League. Pauloha diramato la lista deiper la sfida contro la: tornanell’elenco del tecnico giallorosso mentre è confermato Chris Smalling, dopo la grande prova in Europa League. 🟥🟧🟨🐺🟨🟧🟥 Ecco i nostriper ...

DIRETTA ROMA FIORENTINA: VIOLA LANCIATI E IN FIDUCIA! Roma Fiorentina, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, si gioca alle ore 18.00 di oggi, domenica 1° novembre, una grande classica che ...Anche la Roma ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina. Nessuna sorpresa per Fonseca, che potrà contare sulla squadra praticamente al completo. Indisponibile solo Santon ...