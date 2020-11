Real Madrid, guai in vista dell’Inter: un calciatore positivo al Coronavirus (Di domenica 1 novembre 2020) Pessime notizie in casa Real Madrid a pochi giorni dal match di Champions League contro l’Inter: un calciatore positivo al Coronavirus Pessime notizie in casa Real Madrid a pochi giorni dal match di Champions League contro l’Inter, valevole per la terza giornata della fase a gironi. Secondo quanto riportato da Marca, un calciatore della rosa di Zinedine Zidane è risultato positivo al Coronavirus. Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi tamponi per verificare l’eventualità di un falso positivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Pessime notizie in casaa pochi giorni dal match di Champions League contro l’Inter: unalPessime notizie in casaa pochi giorni dal match di Champions League contro l’Inter, valevole per la terza giornata della fase a gironi. Secondo quanto riportato da Marca, undella rosa di Zinedine Zidane è risultatoal. Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi tamponi per verificare l’eventualità di un falso. Leggi su Calcionews24.com

