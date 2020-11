Paura per Gigi Proietti, ricoverato in terapia intensiva per problemi al cuore: è grave (Di lunedì 2 novembre 2020) La causa del ricovero in terapia intensiva di Gigi Proietti non sarebbe il Coronavirus ma gravi problemi cardiaci. È così che alla vigilia di un traguardo importante per l’amato attore italiano che proprio il 2 novembre compie 80 anni, arriva la notizia di una degenza in gravi condizioni. Secondo quanto sostiene il Messaggero, Proietti sarebbe stato ricoverato nella nota clinica romana Villa Margherita già 15 giorni fa. La famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo ma oggi la notizia si è diffusa a seguito di un ulteriore peggioramento dell’artista. I problemi di cuore per Proietti non sono un ostacolo ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) La causa del ricovero indinon sarebbe il Coronavirus ma gravicardiaci. &E; cos&i; che alla vigilia di un traguardo importante per l’amato attore italiano che proprio il 2 novembre compie 80 anni, arriva la notizia di una degenza in gravi condizioni. Secondo quanto sostiene il Messaggero,sarebbe statonella nota clinica romana Villa Margherita gi&a; 15 giorni fa. La famiglia ha preferito mantenere il massimo riserbo ma oggi la notizia si &e; diffusa a seguito di un ulteriore peggioramento dell’artista. Idipernon sono un ostacolo ...

MediasetTgcom24 : Covid, l'oncologo: tumori e infarti più letali, meno cure per paura del virus #coronavirus - NicolaPorro : Oggi ci ha lasciato non solo un attore di infinito talento, ma anche quel #JamesBond eroe anti-paura per eccellenza… - RadioItalia : 'Per baciarti le labbra non mi basta la voce ma ho bisogno che tu ti ricordi di me che mi canti per strada e mi por… - arya36371570 : @chiamotuttiraga diaiutarle, la maggior parte delle volte non dico ciò che penso per paura di mettere a disagio gli… - Che22peace71 : RT @salvinimi: Dicono che una risata ti allunga la vita. E tu mi hai regalato tante tantissime. Solo che ora, la paura che provo per te mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Cresce la paura del Covid: l'88% degli italiani è preoccupato per la propria salute. Sei su dieci favorevoli a lockdown per gli over 65 Il Fatto Quotidiano Il Ravenna vince di rigore una partita dove prevale la paura di perdere

Vince la Pallamano Romagna e lo fa segnando 15 reti a tempo contro un Vigasio che ha tenuto bene il campo nel primo tempo, per poi cedere ai locali durante la ripresa. Martin Di D ...

Protezione Civile in campo per i giorni dei morti, orari e misure anti-coronavirus

Afflusso ridotto nei cimiteri cittadini e in particolare a Staglieno: «Prevale la paura». Amt intensifica le linee per evitare assembramenti ...

Vince la Pallamano Romagna e lo fa segnando 15 reti a tempo contro un Vigasio che ha tenuto bene il campo nel primo tempo, per poi cedere ai locali durante la ripresa. Martin Di D ...Afflusso ridotto nei cimiteri cittadini e in particolare a Staglieno: «Prevale la paura». Amt intensifica le linee per evitare assembramenti ...