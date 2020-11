Nuovi lockdown in Europa. Johnson si piega: “Stay at home” (Di domenica 1 novembre 2020) La seconda ondata di Covid non risparmia nessuno e in Europa scattano altri lockdown, in attesa che la commissione europea assuma la regia della gestione della crisi sanitaria e prenda una decisione di portata “storica”, limitando le sovranità nazionali ed assumendosi la responsabilità e il diritto di gestire l’emergenza in modo unitario . Dopo Francia e Germania, anche l’Austria ed il Belgio tornano in lockdown – l’ultima chance la definisce il Premier belga Alexander De Croo – mentre il Portogallo ha optato per un lockdown parziale, che coinvolge il 70% della popolazione. Regno Unito in serrata generale Decisione sofferta anche per il Premier inglese Boris Johnson che, dilaniato anche dalla prospettiva di una Brexit hard, si è ... Leggi su quifinanza (Di domenica 1 novembre 2020) La seconda ondata di Covid non risparmia nessuno e inscattano altri, in attesa che la commissione europea assuma la regia della gestione della crisi sanitaria e prenda una decisione di portata “storica”, limitando le sovranità nazionali ed assumendosi la responsabilità e il diritto di gestire l’emergenza in modo unitario . Dopo Francia e Germania, anche l’Austria ed il Belgio tornano in– l’ultima chance la definisce il Premier belga Alexander De Croo – mentre il Portogallo ha optato per unparziale, che coinvolge il 70% della popolazione. Regno Unito in serrata generale Decisione sofferta anche per il Premier inglese Borische, dilaniato anche dalla prospettiva di una Brexit hard, si è ...

