Matteo Renzi | il runner che si è fatto palude

(Di domenica 1 novembre 2020) C’è il mondo che cambia verso ogni due settimane, e c’è, l’unico esemplare del globo malato alle prese con mutamenti epocali, paradigmi saltati, cigni neri puntuali come un dpcm, che ha il lusso e la sventura di non cambiarlo mai. Fedele a se stesso, il boy scout, il bullo, il rottamatore, l’iPhone più veloce del West, s’è messo in testa che deve mettere in croce lo strano governo che ha contribuito a creare, e non c’è pandemia che tenga, alla verifica, al tagliando, al rimpasto occorre pensare.In un certo senso è persino rassicurante abbandonare al proprio destino gli amatissimi virologi e risvegliarsi in un remake post apocalittico di Goodbye Lenin, ma invece che nella cortina di ferro ritrovarsi in piena Prima Repubblica, alle prese con liturgie di palazzo, ...