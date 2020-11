Mattarella a Castegnato, nel cimitero dove gli sciacalli oltraggiarono i morti di Covid (Di domenica 1 novembre 2020) Un tributo ai morti di Covid, nel luogo simbolo della strada della primavera scorsa e nel cimiero dove qualcuno aveva oltraggiato la memoria di quelle vittime. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto una visita a sorpresa a Castegnato, in provincia di Brescia, dove nei mesi scorsi era stata rubata una croce in ricordo delle vittime del Covid. Applausi per Mattarella a Castegnato Mattarella è stato salutato da numerosi applausi al termine della cerimonia al cimitero di Castegnato. Il sindaco della cittadina, Gianluca Cominassi, che si è a lungo trattenuto con lui, ha appresso dell’arrivo del presidente della Repubblica solo ieri sera: la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 novembre 2020) Un tributo aidi, nel luogo simbolo della strada della primavera scorsa e nel cimieroqualcuno aveva oltraggiato la memoria di quelle vittime. Il presidente della Repubblica, Sergio, ha fatto una visita a sorpresa a, in provincia di Brescia,nei mesi scorsi era stata rubata una croce in ricordo delle vittime del. Applausi perè stato salutato da numerosi applausi al termine della cerimonia aldi. Il sindaco della cittadina, Gianluca Cominassi, che si è a lungo trattenuto con lui, ha appresso dell’arrivo del presidente della Repubblica solo ieri sera: la ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella al cimitero di #Castegnato, provincia di #Brescia, depone una corona di fiori sulla lapid… - SkyTG24 : Covid Brescia, il presidente Mattarella in visita a sorpresa a Castegnato - RaiNews : Il Capo dello Stato ha deposto una corona al cimitero dove due mesi fa è stata trafugata una stele in ricordo di tu… - SecolodItalia1 : Mattarella a Castegnato, nel cimitero dove gli sciacalli oltraggiarono i morti di Covid - zanarluke : Grazie #Presidente #Mattarella in visita a #Castegnato #brescia #Italia #COVID19 -