Ibrahimovic decisivo. Il Milan vince ancora e scappa. Udinese battuta 2-1 (Di domenica 1 novembre 2020) Il Milan, dopo il 3-3 con la Roma, passa alla Dacia Arena di Udine per 2-1 e batte i friulani, con un gol di Ibrahimovic all'83'. Una vittoria sofferta per i rossoneri, abili a sfruttare meglio le opportunità, contro una buona Udinese. Milan in vantaggio al 19′ con una rete di Kessiè, pareggio di De Paul su rigore al 47′. Il Milan provava a vincerla, con Pioli che inseriva anche Rebic e all'83', con un colpo di kung fu, anche con delle responsabilità in uscita di Musso. Il Milan torna a +5 sull'Inter, volando a 16 punti. L'Udinese resta a 3 punti. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

