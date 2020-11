Election Day negli Stati Uniti, i sondaggi a due giorni dal voto (Di domenica 1 novembre 2020) Election Day negli Stati Uniti, a due giorni dal voto del 3 novembre i sondaggi vedono ancora in vantaggio un candidato Joe Biden avanti in alcuni Stati decisivi per l’elezione alla Casa Bianca. Lo dice l’ultimo sondaggio del New York Times insieme al Siena Colleg: 11 punti di vantaggio in Wisconsin, 6 in Arizona e … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020)Day, a duedaldel 3 novembre ivedono ancora in vantaggio un candidato Joe Biden avanti in alcunidecisivi per l’elezione alla Casa Bianca. Lo dice l’ultimoo del New York Times insieme al Siena Colleg: 11 punti di vantaggio in Wisconsin, 6 in Arizona e … L'articolo proviene da Inews.it.

L'Election Day negli Usa: 3 novembre, una notte che potrà durare giorni

Nyt, Biden avanti in 4 Stati chiave

