Diletta Leotta debutto a Ballando con le stelle insieme a Scardina? (Di domenica 1 novembre 2020) Il gossip inarrestabile su Diletta Leotta e Daniele Scardina continua a galoppare trovando più di un fondamento. I due sono stati paparazzati insieme e hanno riaperto i rumors su un loro ritorno di fiamma ufficiosamente accertato anche se momentaneamente i diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Ricordiamo che Diletta e Scardina si sono lasciati la scorsa estate dopo aver trascorso la quarantena insieme, un addio non motivato, inoltre secondo quanto stato riferito la giornalista di DAZN nei mesi successivi alla fine della storia avrebbe evitato più volte il confronto con lo sportivo. Daniele, che ha più volte detto di non aver mai tradito Diletta, oggi non nega di essere ancora innamorato e probabilmente ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 1 novembre 2020) Il gossip inarrestabile sue Danielecontinua a galoppare trovando più di un fondamento. I due sono stati paparazzatie hanno riaperto i rumors su un loro ritorno di fiamma ufficiosamente accertato anche se momentaneamente i diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Ricordiamo chesi sono lasciati la scorsa estate dopo aver trascorso la quarantena, un addio non motivato, inoltre secondo quanto stato riferito la giornalista di DAZN nei mesi successivi alla fine della storia avrebbe evitato più volte il confronto con lo sportivo. Daniele, che ha più volte detto di non aver mai tradito, oggi non nega di essere ancora innamorato e probabilmente ...

QuotidianPost : Diletta Leotta debutto a Ballando con le stelle insieme a Scardina? - Marco_Scarcia : RT @cippiriddu: Sorvolo sull'uso della mascherina da parte di Diletta Leotta. Se non ha qualcosa di fuori non è contenta, stavolta tocca al… - PlusTcrai : Si vedono i capezzoli di Diletta Leotta. Eh ma il 2020, me too, il mondo delle donne - haizlover99 : RT @CelebHeaven: Diletta Leotta - Amookeena : @giacomo94_ Sinceramente è più facile che io faccia le cosacce a tre con Belen Rodriguez e Diletta Leotta che trova… -