Barbara D’Urso sarà presto zia: l’annuncio su Instagram delle sorelle (Di domenica 1 novembre 2020) Le sorelle D’Urso sempre più unite La celebre conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso, tra pochi giorni sarà zia della sorella Eleonora, che nonostante i suoi 45 anni è una neo mamma. Con questa bellissima notizia, le due sorelle sembrano ancora più unite di prima. Visualizza questo post su Instagram Sono quasi zia…ti amo @dusele #sofia #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@Barbaracarmelitadurso) in data: 29 Ott 2020 alle ore 5:41 PDT Barbara mette su Instagram la foto della sorella che la ritrae col pancione e scrive: Sono quasi zia…ti amo #sofia #colcuore Con gli hashtag rivela anche il nome della bimba, Sofia. Nonostante ... Leggi su 361magazine (Di domenica 1 novembre 2020) LeD’Urso sempre più unite La celebre conduttrice di Mediaset,D’Urso, tra pochi giorni sarà zia della sorella Eleonora, che nonostante i suoi 45 anni è una neo mamma. Con questa bellissima notizia, le duesembrano ancora più unite di prima. Visualizza questo post suSono quasi zia…ti amo @dusele #sofia #colcuore❤️ Un post condiviso dad’Urso (@carmelitadurso) in data: 29 Ott 2020 alle ore 5:41 PDTmette sula foto della sorella che la ritrae col pancione e scrive: Sono quasi zia…ti amo #sofia #colcuore Con gli hashtag rivela anche il nome della bimba, Sofia. Nonostante ...

FABIOLAURINO : Il problema è che se si chiude tutto e si sta a casa la gente guarda Barbara D'Urso. - iamsalvonic : Gabriele Rossi farà coming out questa sera da Barbara D'Urso a Live Non è la D’Urso... #comingout #gabrielerossi… - Domenic76397009 : @GiovanniToti Parcheggiamo anche Salvini, Meloni, Di Maio, la monnezza, gli android prima della versione 10 e gli i… - mauromauromj : @SilviaTeresa14 Non sono mai andato all'Ikea e non ho mai trascorso una domenica in un centro commerciale.?????? Ho do… - overdoslouis : @_Zayns_Lips_ MI HA STESA HAHAHA TRA L'ALTRO IN MEZZO CI HA MESSO ANCHE BARBARA D'URSO -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Caro Morgan, cresci! Da anni ripeti sempre la stessa lagna Pangea.news