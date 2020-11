Acrobazia Ibra | il Milan vince 2-1 a Udine

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020)(ITALPRESS) – Alla Dacia Arena ilcapolista di Pioli, dopo il pareggio con la Roma, torna alla vittoria e batte in trasferta l'se per 2-1 nel lunch match della sesta giornata di campionato. Decisive le reti di Kessiè nel primo tempo ehimovic alla ripresa. I rossoneri, reduci da cinque vittorie e un pareggio, continuano a essere imbattuti in Serie A e guidano la classifica portandosi a quattro lunghezze dall'Atalanta, mentre i friulani restano al terzultimo posto con appena 3 punti conquistati nelle prime sei giornate. Buon approccio dei padroni di casa in avvio di gara. Gli uomini di Gotti tentano un pressing alto sui portatori di palla del, ma sono comunque i rossoneri a rendersi più pericolosi. Al 10′ Leao va al cross per Saelemaekers che ...