Roma Tenta di rapinare una ragazza | poi scappa e si nasconde in un cassonetto | arrestato 23enne nomade

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 ottobre 2020) Lache stava passeggiando lungo la via non si è accorta che dietro di lei un ragazzo le aveva infilato una mano all’interno della borsa per asportare via il contenuto, ma il particolare non è sfuggito agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino che stavano transitando in quel momento per il quotidiano controllo del territorio. E’ successo ieri mattina intorno alle 10.30, in via Merulana. I fatti Gli agenti, scesi immediatamente dalla volante, hanno cercato di bloccare il ragazzo che, accortosi della loro presenza, ha cercato dapprima di fuggire e successivamente, una volta raggiunto, difendendosi con calci e pugni, ha provato una nuova fuga, cercando ‘rifugio’ in via Gucciardini all’interno di un. Qui è stato ‘scovato’ da un’altra pattuglia del ...